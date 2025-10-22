Мощный взрыв произошел на Солнце: чем это может обернуться

На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, который произошел в ночь на 22 октября. Этому предшествовали два средних выброса плазмы в северном направлении. Масштаб события впечатляет: диаметр Солнца составляет 1,5 миллиона километров, тогда как Земля — менее 13 тысяч километров. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Десять дней назад обратная сторона Солнца была обращена к Земле, что позволяет ученым анализировать происходящее. По данным наблюдений, активные процессы на звезде продолжаются. Однако ни один космический аппарат сейчас не находится на обратной стороне Солнца. Спутник Solar Orbiter, наблюдающий за Солнцем, расположен с той же стороны, что и Земля, и не может напрямую зафиксировать событие.
Ученые предполагают, что взрыв произошел около 23:00 по московскому времени 21 октября. Видео, доступное для анализа, охватывает период до 05:00 22 октября. На кадрах заметны черный круг и полоса — это области, недоступные для коронографа из-за особенностей его конструкции.
Ранее стало известно, что Солнце находится в периоде повышенной вспышечной активности, что может вызывать магнитные возмущения на Земле. По данным мониторинга, за последние сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, несмотря на высокую активность на Солнце. Угроз для Земли пока не зафиксировано.