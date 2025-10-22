Мощный взрыв произошел на Солнце: чем это может обернуться

Десять дней назад обратная сторона Солнца была обращена к Земле, что позволяет ученым анализировать происходящее. По данным наблюдений, активные процессы на звезде продолжаются. Однако ни один космический аппарат сейчас не находится на обратной стороне Солнца. Спутник Solar Orbiter, наблюдающий за Солнцем, расположен с той же стороны, что и Земля, и не может напрямую зафиксировать событие.