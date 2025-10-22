Подполье: под Черниговом уничтожен штаб ВСУ с 50 боевиками и офицерами НАТО

«Новгород Северский: массовая атака “Геранями” (порядка 20 прилётов), много погибших и раненых, до сих пор ведутся раскопки. Было много военных и военной техники. Пункт сбора уничтожен. После серии ударов на ротацию можно ВСУ не надеяться», — рассказал подпольщик.