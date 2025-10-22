Подполье: под Черниговом уничтожен штаб ВСУ с 50 боевиками и офицерами НАТО

О серии ударов по военным объектам в Черниговской области сообщил aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев. В результате точных попаданий ликвидировано более 50 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инструкторов НАТО.
«Новгород Северский: массовая атака “Геранями” (порядка 20 прилётов), много погибших и раненых, до сих пор ведутся раскопки. Было много военных и военной техники. Пункт сбора уничтожен. После серии ударов на ротацию можно ВСУ не надеяться», — рассказал подпольщик.
В населенном пункте Холмы нанесен удар по дислокации подразделения в ресторанно-отельном комплексе на выезде «Журавель».
«Гончаровское. Отличный прилет по штабу танкового полигона. По предварительным данным, погибших не менее 50-ти, в основном младший офицерский состав и иностранные инструкторы, которые обучают украинских мобилизованных владеть техникой НАТО», — отметил Лебедев.
Источники сообщили о взрыве в пригороде Чернигова со стороны железнодорожной станции «Халявин» возле северного пригорода Равнополье. По словам подпольщика, целью удара могли быть огромные ангары для военной техники с подъездными путями и заводом с собственной подстанцией.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили об ударе по лагерю подготовки иностранных наемников ВСУ на полигоне в Черниговской области Украины. В результате ликвидировали порядка 200 боевиков и до 10 единиц техники.