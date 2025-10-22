Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сиэтл», а у белоруса Протаса две передачи

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил на своей площадке «Сиэтл Кракен» со счетом 4:1, а Александр Овечкин и Алексей Протас набрали ассистентские баллы.
Счет на 9-й минуте первого периода открыл нападающий хозяев Ник Дауд. Через 25 секунд после начала второго отрезка матча Райан Леонард удвоил преимущество после паса белоруса Алексея Протаса — 2:0. А уже через минуту Джейкоб Чикран, воспользовавшись передачей Александра Овечкина, в третий раз поразил ворота гостей.
В третьем периоде Джейден Шварц сократил отставание в счете — 1:3. Но штурм ворот в концовке «Сиэтлу» не удался. Том Уилсон после передачи Протаса поразил пустые ворота, установив окончательный счет 4:1.
В сезоне у Алексея Протаса 8 (4+4) очков в 7 играх при показателе полезности +5. Овечкин набрал к этому отрезку сезона 5 очков (1+4). «Вашингтон» одержал 5 побед и с 10 очками занимает 6-е место в Восточной конференции.
