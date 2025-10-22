Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сиэтл», а у белоруса Протаса две передачи

Счет на 9-й минуте первого периода открыл нападающий хозяев Ник Дауд. Через 25 секунд после начала второго отрезка матча Райан Леонард удвоил преимущество после паса белоруса Алексея Протаса — 2:0. А уже через минуту Джейкоб Чикран, воспользовавшись передачей Александра Овечкина, в третий раз поразил ворота гостей.