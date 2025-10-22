Мошенники начали выводить деньги через родственников жертв: вот каким способом

По данным организации, с начала осени количество подобных инцидентов возросло почти на 60%. В качестве примера приводится случай с девушкой, которая познакомилась в интернете с мошенником, представившимся успешным инвестором. После вложения средств в проект ей для «разблокировки счета» потребовалось перевести крупную сумму с карты другого человека.