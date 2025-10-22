Ричмонд
Мошенники начали выводить деньги через родственников жертв: вот каким способом

Мошенники стали использовать знакомых жертвы для обхода правил банков.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали применять новую схему для обхода банковских блокировок и вывода украденных денег. Об этом сообщила пресс-служба Т-банка. Специалисты объяснили, что преступники теперь активно используют для этого друзей и родственников обманутых клиентов.

Усиление контроля за банковскими операциями и повышение эффективности антифрод-систем вынудили злоумышленников изменить тактику. Вместо прямых переводов с карты жертвы на мошеннические счета, аферисты стали действовать через третьих лиц. Теперь они под разными предлогами убеждают жертву попросить знакомого человека перевести деньги на указанные реквизиты.

По данным организации, с начала осени количество подобных инцидентов возросло почти на 60%. В качестве примера приводится случай с девушкой, которая познакомилась в интернете с мошенником, представившимся успешным инвестором. После вложения средств в проект ей для «разблокировки счета» потребовалось перевести крупную сумму с карты другого человека.

Еще один распространенный сценарий связан с якобы «безопасной ячейкой». Злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, убеждают жертву в опасности взлома счетов и просят перевести средства сначала знакомому, а затем на «защищенный» счет.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств. Зачастую злоумышленники создают слишком идеальный профиль с красивыми фотографиями из интернета и неясной информацией о себе.