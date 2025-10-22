В Самаре музыкальную школу им. Шостаковича взяли под охарну

В Самаре планируют взять под охрану объект культурного наследия «Жилой дом». В здании на улице Чапаевской находится детская музыкальная школа им. Шостаковича.
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия намерена взять под охрану памятник архитектуры. Собственника обяжут утверждать все действия, связанные с изменением внешнего вида строения, в том числе под охрану возьмут фундамент, стены и фасад.
Напомним, еще один дом пополнил реестр объектов культурного наследия. В список внесли «Усадьбу жены статского советника Павловой» на улице Садовой. Регистрация здания прошла 15 октября.