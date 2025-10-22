Свердловская область стала лидером по употреблению алкоголя

Свердловская область в сентября этого года заняла первое место среди регионов России лидирует по объемам потребления алкоголя. По данным Единой межведомственной инфоомационно-статистической системы, в среднем на одного жителя Среднего Урала приходится 10,49 литра спиртных напитков в год.