Свердловская область стала лидером по употреблению алкоголя

Уральцы выпивают в год более 10 литров спиртного.

Источник: Аргументы и факты

Свердловская область в сентября этого года заняла первое место среди регионов России лидирует по объемам потребления алкоголя. По данным Единой межведомственной инфоомационно-статистической системы, в среднем на одного жителя Среднего Урала приходится 10,49 литра спиртных напитков в год.

На втором месте в антирейтинге Новосибирская область (8,83 литра), на третьем — Республика Татарстан (8,5 литра).

Меньше всего употреляют алкоголь в регионах Северного Кавказа. Так, в Чечне этот показатель составляет 0,13 литра, в Дагестане — 0,89 литра.