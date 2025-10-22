Эксперт Бондарь раскрыл, как привлечь к ответственности соседа за тараканов

Общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил в интервью RT, какие меры можно предпринять, если сосед допустил размножение тараканов в своей квартире.
Он отметил, что в подобных ситуациях нарушителя можно привлечь к ответственности по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях России, которая регулирует соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к жилью. Размер штрафа, согласно закону, варьируется от 500 до 1 тысячи рублей.
Эксперт добавил, что применима и статья 7.21 КоАП России, касающаяся нарушений правил пользования жилыми помещениями. В этом случае сумма взыскания может составить от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Бондарь подчеркнул, что в Жилищном кодексе (в частности, в статьях 17, 30 и 67) закреплена обязанность граждан поддерживать свои квартиры в надлежащем состоянии, не создавая неудобств для соседей. Он пояснил, что гражданская ответственность открывает больше возможностей для защиты прав — в том числе через суд. По его словам, пострадавший сосед вправе подать иск с требованием обязать нарушителя провести дезинсекцию и привести жильё в порядок.
Кроме того, суды, как правило, устанавливают конкретные сроки для устранения нарушений и могут назначать дополнительные штрафы за каждый день просрочки, если решение не выполняется вовремя.
