Эксперт Бондарь раскрыл, как привлечь к ответственности соседа за тараканов

Бондарь подчеркнул, что в Жилищном кодексе (в частности, в статьях 17, 30 и 67) закреплена обязанность граждан поддерживать свои квартиры в надлежащем состоянии, не создавая неудобств для соседей. Он пояснил, что гражданская ответственность открывает больше возможностей для защиты прав — в том числе через суд. По его словам, пострадавший сосед вправе подать иск с требованием обязать нарушителя провести дезинсекцию и привести жильё в порядок.