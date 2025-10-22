«На ту сторону Земли»: омичи снова могут отправлять письма в экзотические страны

Почта возобновила доставку отправлений омичей в Уругвай, Боливию, Сальвадор, на Багамские острова и Ямайку, а также в Бруней-Даруссалам. Теперь туда можно отправлять посылки и корреспонденцию из Омской области по услуге международной EMS. Почтовое сообщение с этими странами было приостановлено во время пандемии коронавируса.