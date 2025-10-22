Ричмонд
«На ту сторону Земли»: омичи снова могут отправлять письма в экзотические страны

Возобновлена почтовая связь омичей с рядом стран Южной Америки, Багамскими островами, Ямайкой и с крошечным государством на острове Калимантан.

Источник: Комсомольская правда

О возобновлении доставки писем в ряд экзотических стран сообщает пресс-служба УФПС Омской области. Почтовое сообщение омичей с жителями Уругвая, Боливии, Сальвадора, Багамских островов и Ямайки было прервано эпидемией коронавируса.

Почта возобновила доставку отправлений омичей в Уругвай, Боливию, Сальвадор, на Багамские острова и Ямайку, а также в Бруней-Даруссалам. Теперь туда можно отправлять посылки и корреспонденцию из Омской области по услуге международной EMS. Почтовое сообщение с этими странами было приостановлено во время пандемии коронавируса.

Авиадоставка в теперь открытые для почтовых сообщений страны, будет осуществляться через транзитные хабы: в Сальвадор и Уругвай — через почтовую администрацию Испании, на Багамские острова, Ямайку и Боливию — через Нидерланды, а в Бруней-Даруссалам — через ОАЭ, сообщает ведомство.