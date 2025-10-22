«На ту сторону Земли»: омичи снова могут отправлять письма в экзотические страны

О возобновлении доставки писем в ряд экзотических стран сообщает пресс-служба УФПС Омской области. Почтовое сообщение омичей с жителями Уругвая, Боливии, Сальвадора, Багамских островов и Ямайки было прервано эпидемией коронавируса.
Авиадоставка в теперь открытые для почтовых сообщений страны, будет осуществляться через транзитные хабы: в Сальвадор и Уругвай — через почтовую администрацию Испании, на Багамские острова, Ямайку и Боливию — через Нидерланды, а в Бруней-Даруссалам — через ОАЭ, сообщает ведомство.