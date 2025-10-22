Ричмонд
Аэротакси начали тестировать в Самарской области

В Самарской области начали тестировать беспилотное аэротакси, пишет tass.ru со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Новый вид транспорта может связать крупнейшие города региона в перспективе 5−10 лет. По словам главы области, само изделие — аэротакси, будет стоить около 50 млн рублей. Зато время передвижения между Самарой и Тольятти сократится с 1,5−2 часов до 20 минут.

«Между Самарой и Тольятти шикарная Волга, национальный парк “Самарская Лука”. Это будут 20 минут над красивейшим нацпарком. Это и туризм, и бизнес-туризм», — отметил губернатор.

В Самарской области уже тестируют аэрокурьеров. Первые тесты проходили в Тольятти.

Сертифицирована модификация дрона S-80 для доставки. Беспилотник может совершать полеты в городе в рамках ЭПР и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров. При этом.