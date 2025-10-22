Аэротакси начали тестировать в Самарской области

Новый вид транспорта может связать крупнейшие города региона в перспективе 5−10 лет. По словам главы области, само изделие — аэротакси, будет стоить около 50 млн рублей. Зато время передвижения между Самарой и Тольятти сократится с 1,5−2 часов до 20 минут.
«Между Самарой и Тольятти шикарная Волга, национальный парк “Самарская Лука”. Это будут 20 минут над красивейшим нацпарком. Это и туризм, и бизнес-туризм», — отметил губернатор.
В Самарской области уже тестируют аэрокурьеров. Первые тесты проходили в Тольятти.
Сертифицирована модификация дрона S-80 для доставки. Беспилотник может совершать полеты в городе в рамках ЭПР и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров. При этом.