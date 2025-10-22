Маргарита Симоньян откровенно рассказала о первом курсе химиотерапии

В своих сообщениях Симоньян уточнила, что её ожидает ещё несколько циклов химиотерапии с неопределённым количеством сеансов, а впоследствии — курс радиотерапии. Медиаменеджер опровергла распространявшуюся информацию о многомиллионной стоимости лечения. Она подчеркнула, что все медицинские процедуры проводятся в муниципальном лечебном учреждении по полису ОМС и являются бесплатными для пациентов.