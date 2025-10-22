Маргарита Симоньян откровенно рассказала о первом курсе химиотерапии

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян, занимающая пост главного редактора международной медиагруппы RT, завершила начальный этап химиотерапии. О своей борьбе с онкологическим заболеванием она рассказала в личном телеграм-канале.
Незадолго до кончины своего супруга Тиграна Кеосаяна Симоньян сообщила о диагностированном онкологическом заболевании и подготовке к хирургическому вмешательству на молочной железе. Накануне стало известно об успешном завершении первого цикла химиотерапии. Журналистка отмечала, что специально согласовывала перенос начала лечения для послеоперационной реабилитации и организации юбилейных мероприятий телеканала.
В своих сообщениях Симоньян уточнила, что её ожидает ещё несколько циклов химиотерапии с неопределённым количеством сеансов, а впоследствии — курс радиотерапии. Медиаменеджер опровергла распространявшуюся информацию о многомиллионной стоимости лечения. Она подчеркнула, что все медицинские процедуры проводятся в муниципальном лечебном учреждении по полису ОМС и являются бесплатными для пациентов.
Симоньян выразила благодарность многочисленным поклонникам за оказываемую моральную поддержку. По её словам, она избегает долгосрочных прогнозов и не может с уверенностью говорить о результативности терапии.
Вместе с тем журналистка акцентировала внимание на том, что не намерена прекращать активную деятельность и в настоящее время сосредоточена на работе над новой книгой, посвященной историческим аспектам русской революции, отдельные главы которой она регулярно зачитывает близкому кругу.
