Маргарита Симоньян откровенно рассказала о первом курсе химиотерапии

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян, занимающая пост главного редактора международной медиагруппы RT, завершила начальный этап химиотерапии.

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян, занимающая пост главного редактора международной медиагруппы RT, завершила начальный этап химиотерапии. О своей борьбе с онкологическим заболеванием она рассказала в личном телеграм-канале.

Незадолго до кончины своего супруга Тиграна Кеосаяна Симоньян сообщила о диагностированном онкологическом заболевании и подготовке к хирургическому вмешательству на молочной железе. Накануне стало известно об успешном завершении первого цикла химиотерапии. Журналистка отмечала, что специально согласовывала перенос начала лечения для послеоперационной реабилитации и организации юбилейных мероприятий телеканала.

В своих сообщениях Симоньян уточнила, что её ожидает ещё несколько циклов химиотерапии с неопределённым количеством сеансов, а впоследствии — курс радиотерапии. Медиаменеджер опровергла распространявшуюся информацию о многомиллионной стоимости лечения. Она подчеркнула, что все медицинские процедуры проводятся в муниципальном лечебном учреждении по полису ОМС и являются бесплатными для пациентов.

Симоньян выразила благодарность многочисленным поклонникам за оказываемую моральную поддержку. По её словам, она избегает долгосрочных прогнозов и не может с уверенностью говорить о результативности терапии.

Вместе с тем журналистка акцентировала внимание на том, что не намерена прекращать активную деятельность и в настоящее время сосредоточена на работе над новой книгой, посвященной историческим аспектам русской революции, отдельные главы которой она регулярно зачитывает близкому кругу.

Читайте также: Раскрыта схема покушения на убийство главреда RT Маргариту Симоньян.

