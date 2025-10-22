Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково рассказали о работе во время атаки БПЛА в Ленобласти

Воздушная опасность, объявленная в Ленинградской области, не внесла существенных коррективов в расписание Пулково 22 октября.

Источник: Валентин Антонов/ТАСС

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Воздушные ворота Северной столицы», петербургский аэропорт работал в штатном режиме. Его не задействовали в качестве запасного аэродрома из-за лётных ограничений в других аэропортах.

Временные ограничения на использование воздушного пространства вводили в ряде районов Ленобласти. По данным Росавиации, были закрыты воздушные трассы для полётов в Калининград и из него.

По информации онлайн-табло Пулково, из Петербурга на два часа позже вылетел рейс «России» в Калининград. В обратном направлении борт опаздывает на два часа. Ещё один задержанный рейс — в Грозный, в котором около шести часов утра ввели ограничения на приём и выпуск судов.

Утром 22 октября атаку беспилотников отражали в двух районах Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском районе уничтожено три БПЛА, ещё один — над Кингисеппским районом. Всего в утреннем отчёте Минобороны — 33 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и девять регионов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше