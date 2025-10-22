В Пулково рассказали о работе во время атаки БПЛА в Ленобласти

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Воздушные ворота Северной столицы», петербургский аэропорт работал в штатном режиме. Его не задействовали в качестве запасного аэродрома из-за лётных ограничений в других аэропортах.
Временные ограничения на использование воздушного пространства вводили в ряде районов Ленобласти. По данным Росавиации, были закрыты воздушные трассы для полётов в Калининград и из него.
По информации онлайн-табло Пулково, из Петербурга на два часа позже вылетел рейс «России» в Калининград. В обратном направлении борт опаздывает на два часа. Ещё один задержанный рейс — в Грозный, в котором около шести часов утра ввели ограничения на приём и выпуск судов.
Утром 22 октября атаку беспилотников отражали в двух районах Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском районе уничтожено три БПЛА, ещё один — над Кингисеппским районом. Всего в утреннем отчёте Минобороны — 33 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и девять регионов.