Часть искусственных интеллектуальных помощников искажают новостной контент

Исследование, проведенное Европейским вещательным союзом и BBC, выявило, что ведущие ИИ-ассистенты, такие как ChatGPT и Gemini от Google, допускают серьезные искажения новостного контента почти в половине своих ответов.
В рамках исследования, в котором участвовали 22 общественные медиакомпании из 18 стран, было проанализировано более 3 тыс. ответов на вопросы, связанные с новостями, на 14 языках. Результаты показали, что 45% сгенерированных ИИ текстов содержали «как минимум одну значительную проблему».
Это исследование является одним из самых масштабных на сегодняшний день и представляет собой одну из крупнейших оценок точности новостного контента, создаваемого искусственным интеллектом.
Ранее нидерландское управление по защите данных обратилось к гражданам королевства с призывом не задавать вопросов чат-ботам с искусственным интеллектом вопросов о том, за кого лучше проголосовать на парламентских выборах 29 октября.