Нижегородские врачи первыми применили новый препарат для лечения зрения

Нижегородские медики впервые в России применили препарат «Эйлеа» для лечения стойкого снижения зрения. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека». Препарат широко и успешно используется в Европе, но в России нижегородские офтальмологи дневного стационара НОКБ им. Н. А. Семашко стали первыми, кто выполнил внутриглазную инъекцию 8 мг.