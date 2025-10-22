Ричмонд
Нижегородские врачи первыми применили новый препарат для лечения зрения

Офтальмологи НОКБ им. Семашко выполнили внутриглазную инъекцию препарата «Эйлеа», успешно используемого в Европе.

Нижегородские медики впервые в России применили препарат «Эйлеа» для лечения стойкого снижения зрения. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека». Препарат широко и успешно используется в Европе, но в России нижегородские офтальмологи дневного стационара НОКБ им. Н. А. Семашко стали первыми, кто выполнил внутриглазную инъекцию 8 мг.

По словам заведующей дневным стационаром офтальмологии Ольги Перфенцевой, удалось помочь пожилому мужчине с выраженным снижением центрального зрения обоих глаз. Уже на девятый день после инъекции препарата в стекловидное тело глаза острота зрения у пациента увеличилась с 30% до 80%.

Препарат «Эйлеа» вводят пациентам с возрастной неоваскулярной формой возрастной макулярной дегенерации и при диабетическом макулярном отёке. Лечение является бесплатным и проводится по полису ОМС.

Ранее сообщалось, что 119 сайтов с незаконной продажей лекарств выявил нижегородский Россельхоз.