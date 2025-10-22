На севере Омской области выставлены на продажу бывший военкомат и изолятор

Территориальное управление Росимущества по Омской области объявило о проведении двух аукционов по приватизации недвижимости в северных районах региона. Торги запланированы на 5 ноября, а срок подачи заявок истекает 28 октября.
В продажу выставлены два объекта. Первый — земельный участок площадью 1 041 кв. м с одноэтажным деревянным зданием бывшего военкомата в Тевризе. Стартовая цена лота — 395,6 тыс. рублей, минимальный шаг повышения ставки — 19,8 тыс. рублей.
В селе Колосовка продают участок 514 кв. м с постройкой бывшего изолятора временного содержания. Начальная стоимость — 698,7 тыс. рублей, шаг аукциона — 34,9 тыс. рублей.
Оба объекта могут заинтересовать инвесторов, предпринимателей или местных жителей, планирующих реконструкцию под коммерческие, социальные или жилые цели. Участие в торгах возможно при условии подачи заявки и обеспечения участия до установленного срока.
Напомним, ранее в Омске сорвался аукцион на благоустройство мемориального парка — ни один подрядчик не проявил интереса к контракту на 22 млн рублей. В отличие от этого случая, объекты в Тевризе и Колосовке уже вызывают интерес у потенциальных покупателей, отмечают в Росимуществе.