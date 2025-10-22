Ричмонд
63 человека погибли в результате массового ДТП в Уганде

В ДТП с двумя автобусами у поселка Киталеба погибли не менее 63 человек и ещё несколько пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В центральной части Уганды произошла крупная авария, унесшая жизни 63 человек. Несколько пострадавших получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. ДТП случилось 22 октября в 00:15 по местному времени около поселка Киталеба.

По данным правоохранителей, водитель одного из автобусов пошел на обгон грузовика. В этот момент на встречной полосе другой автобус совершал такой же маневр. В результате произошло лобовое столкновение. Один из водителей пытался избежать аварии, но это привело к цепной реакции. Другие машины потеряли управление и несколько раз перевернулись. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Волгоградской области, в Камышинском районе, произошла другая трагедия. На 542-м километре трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» 3 октября около 14:10 столкнулись три автомобиля: грузовик FAW, «Лада Гранта» и «Нива Шевроле». Сила удара оказалась роковой для водителей легковых машин. Они получили смертельные травмы и скончались до приезда скорой помощи.