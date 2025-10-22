63 человека погибли в результате массового ДТП в Уганде

По данным правоохранителей, водитель одного из автобусов пошел на обгон грузовика. В этот момент на встречной полосе другой автобус совершал такой же маневр. В результате произошло лобовое столкновение. Один из водителей пытался избежать аварии, но это привело к цепной реакции. Другие машины потеряли управление и несколько раз перевернулись. Пострадавших доставили в больницу.