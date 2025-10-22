В Ростовской области от гриппа привились более миллиона человек

В Ростовской области от гриппа привились уже более 1 миллиона человек или 26,3% от численности населения. Обновленные данные публикует управление Роспотребнадзора.
— Ни у одного из привитых не было неблагоприятных реакций или осложнений, — отмечают специалисты.
Напомним, вакцинация — самое эффективное средство профилактики заболевания. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
По информации Роспотребнадзора, общий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе пока не превышает пороговых значений. В основном отмечаются вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус).
