Автомобиль врезался в ограждение КПП у Белого дома

Ночью 22 октября в ограждение КПП Белого дома врезался автомобиль. Авария произошла в 300 метрах от официальной резиденции президента США Дональда Трампа.
На данный момент неизвестно, получил ли водитель автомобиля травмы. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.
— Неизвестный на своем автомобиле врезался в заграждение Секретной службы у Белого дома. Он был немедленно арестован сотрудниками Секретной службы США, а автомобиль осмотрен Секретной службой и полицией столицы. После этого автомобиль был признан безопасным, — говорится в сообщении Секретной службы США в социальной сети Х.
Это не первый подобный случай: в мае 2024 года водитель автомобиля погиб после того, как врезался в ограждение Белого дома в Вашингтоне. В пресс-службе Секретной службы США сообщили, что офицеры предприняли попытку оказать помощь водителю, однако он был уже мертв. Представитель службы заверил, что инцидент не представляет никакой угрозы для Белого дома.
Похожий инцидент произошел 9 января того же года. Как сообщали правоохранители, во внешние ворота комплекса Белого дома также врезался автомобиль. Представитель службы тогда отметил, что в момент аварии экс-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не находился в резиденции.