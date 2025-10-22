Автомобиль врезался в ограждение КПП у Белого дома

Это не первый подобный случай: в мае 2024 года водитель автомобиля погиб после того, как врезался в ограждение Белого дома в Вашингтоне. В пресс-службе Секретной службы США сообщили, что офицеры предприняли попытку оказать помощь водителю, однако он был уже мертв. Представитель службы заверил, что инцидент не представляет никакой угрозы для Белого дома.