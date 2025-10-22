«Спор между советниками»: В Британии раскрыли, что стоит за шаткой позицией Трампа по встрече с Путиным

Частая смена позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и сомнения в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным объясняется тем, что в администрации главы Белого дома нет единой позиции по переговорам с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию», — сказал он.
Вместе с тем, американский лидер прекрасно понимает плохое положение Украины, а бизнесмен Трамп не имеет привычки вкладываться в убыточные проекты.
«А, значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта», — заключил эксперт.
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с Зеленским четко обозначил свою позицию по урегулированию украинского конфликта. Лидер Белого дома назвал своим главным приоритетом полное прекращение боевых действий.
Эксперты же уверены, что Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Россией.