«Спор между советниками»: В Британии раскрыли, что стоит за шаткой позицией Трампа по встрече с Путиным

Частая смена позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и сомнения в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным объясняется тем, что в администрации главы Белого дома нет единой позиции по переговорам с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.