Полиция засняла НЛО над атомной станцией в США

НЛО представлял из себя сферу с кольцами, которые меняли цвета.

Трое полицейских Миннеаполиса засняли над городом сферическое неопознанное воздушное явление (UAP) с шестью светящимися кольцами, которые меняли цвета, материал Daily Mail перевел aif.ru.

«Офицеры описали объект как зависший на высоте 10 000 футов (3 тыс. метров), движущийся как с медленной, так и с гиперзвуковой скоростью и создающий подъемную силу без какого-либо звука», — говорится в материале.

Кроме того, НЛО преимущественно находился над АЭС Prairie Island, а также чуть не столкнулся с гражданским вертолетом.

Однако некоторые эксперты утверждают, что это, скорее всего, Международная космическая станция НАСА.

«МКС летала над этим районом в течение последних нескольких дней и была очень яркой. То, что мы видим на видео, может быть МКС, но нам потребуется больше деталей», — заявил DM советник Enigma Labs, который анализирует сообщения о UAP, Алехандро Рохас.

По его словам, вероятно, у объекта не было цветных колец. То, что видели полицейские — сцинтилляция (светящаяся точка вдалеке может казаться многоцветной из-за атмосферы между наблюдающим и объектом), по этой же причине нам кажется, что звезды мерцают.

Ранее американские военные признались в запуске НЛО.