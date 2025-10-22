Ричмонд
«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 35 минут

«Минсктранс» сказал минчанин о задержках общественного транспорта 22 октября.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 35 минут. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минсктранс».

В организации акцентировали внимание, что по причине скопления транспорта в среду, 22 октября, на улицах Аранская, Маяковского, Свердлова, общественный транспорт едет с нарушением графика.

Тем временем единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.

Ранее Мингорисполком переименовал 46 остановок в Минске.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.