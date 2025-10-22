«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 35 минут. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минсктранс».
В организации акцентировали внимание, что по причине скопления транспорта в среду, 22 октября, на улицах Аранская, Маяковского, Свердлова, общественный транспорт едет с нарушением графика.
