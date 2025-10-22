В Омске здание бывшей школы № 163 пойдет под снос

Омский городской совет депутатов принял решение исключить два муниципальных объекта в Октябрьском округе из программы приватизации. Об этом сообщили на пленарном заседании 22 октября.
Первый объект — двухэтажное здание 1952 года постройки по улице Свободы, 147, где до 2016 года располагалась средняя школа № 163. Из-за аварийного состояния и отсутствия интереса со стороны инвесторов власти решили демонтировать строение.
Площадь здания — более 1,6 тыс. кв. м, участок под ним — около 3,8 тыс. кв. м. В сентябре 2025 года объект выставляли на торги: стартовая цена составляла 14,3 млн рублей за здание и 10,5 млн рублей за землю. Однако ни один участник не подал заявку, и аукцион был признан несостоявшимся.
Второй объект — здание по улице Богдана Хмельницкого, 214 — исключили из приватизации по другой причине: его передадут в безвозмездное пользование. Депутаты профильного комитета лично осмотрели помещение и подтвердили, что для него найдено «разумное и полезное применение».
«Проект внесен мэрией в связи с невостребованностью муниципального имущества: одно здание подлежит сносу, другое будет передано без приватизации», — пояснил спикер горсовета Владимир Корбут.
Председатель комитета по управлению имуществом Максим Астафьев отметил, что оба решения обоснованы и поддержаны депутатами единогласно.
«Мы выезжали на место, проводили обследование. Важно, что объект на Богдана Хмельницкого не будет простаивать. Что касается бывшей школы — ее состояние не позволяет использовать по назначению, а рынок ясно дал понять: покупателей нет».
Решение вступает в силу после окончательного утверждения в трех чтениях.