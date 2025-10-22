В России назвали сферы с самыми большими зарплатами для студентов: где платят больше 100 тысяч рублей

Ранее стало известно, что россияне считают человека с ежемесячным доходом ниже 48 тысяч рублей бедным. Для того чтобы быть признанным богачом, по мнению респондентов, необходим заработок почти в 20 раз больше — 930 тысяч рублей в месяц.