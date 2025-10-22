В России назвали сферы с самыми большими зарплатами для студентов: где платят больше 100 тысяч рублей

Самые высокие заработные платы для студентов предлагались в сферах транспорта и логистики в период с января по сентябрь 2025 года. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» в своем исследовании, пишет РИА Новости. Размер предполагаемого дохода в этой отрасли достигал 116 тысяч рублей.
В строительном сегменте студентам обещали около 105 тысяч рублей. Третье место по уровню оплаты заняли стажировки с заработком 98 459 рублей и работа без опыта с доходом 96 392 рубля. Немного меньшие суммы предлагались в производстве и агропроме — 93 974 рубля, а также в офисных службах — 92 389 рублей.
Сфера услуг готова была платить студентам 81 704 рубля. Те, кто выбирал маркетинг, рекламу и СМИ, могли рассчитывать на 63 910 рублей. В торговой отрасли предлагали 63 700 рублей, а в образовании и на государственной службе — 61 596 рублей.
Ранее стало известно, что россияне считают человека с ежемесячным доходом ниже 48 тысяч рублей бедным. Для того чтобы быть признанным богачом, по мнению респондентов, необходим заработок почти в 20 раз больше — 930 тысяч рублей в месяц.