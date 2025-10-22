В столичных колледжах прошли кулинарные мастер-классы

«Студенты поварских колледжей приходят к нам с отличным базовым уровнем: они знают теорию, владеют основными техниками, понимают стандарты. Взаимодействуя с нашими опытными поварами, стажеры быстро осваивают специфику высокой кухни и учатся чувствовать ритм работы. Всего за несколько месяцев они становятся полноценными членами команды. Это взаимовыгодное партнерство: мы получаем мотивированных специалистов, уже знакомых с нашими стандартами, а молодые повара — старт карьеры в профессиональной среде», — отметил руководитель ресторанного дома Maison Dellos Денис Зубатов.