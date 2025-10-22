В столичных колледжах прошли кулинарные мастер-классы

Мастер-классы от шефов известных ресторанов Москвы состоялись в столичных колледжах в преддверии Международного дня повара. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.
Ресторанный дом Maison Dellos провел дни работодателя в Первом московском образовательном комплексе, пищевом колледже № 33, колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 и Московском образовательном комплексе «Запад». Шеф-повар ресторана «Турандот» Дмитрий Еремеев и операционный управляющий сети кафе «Му-Му» Николай Филинов провели квизы и практические мастер-классы. В Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина прошли кулинарные старты, мастер-классы и конкурс профессионального мастерства.
«Студенты поварских колледжей приходят к нам с отличным базовым уровнем: они знают теорию, владеют основными техниками, понимают стандарты. Взаимодействуя с нашими опытными поварами, стажеры быстро осваивают специфику высокой кухни и учатся чувствовать ритм работы. Всего за несколько месяцев они становятся полноценными членами команды. Это взаимовыгодное партнерство: мы получаем мотивированных специалистов, уже знакомых с нашими стандартами, а молодые повара — старт карьеры в профессиональной среде», — отметил руководитель ресторанного дома Maison Dellos Денис Зубатов.
Кроме того, Московский образовательный комплекс «Запад» совместно с Tanuki Family провел кулинарный чемпионат на полигоне практической подготовки. Студенты соревновались в приготовлении блюд по стандартам бренда. Президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский провел мастер-класс по итальянской гастрономии для студентов колледжа сферы услуг № 10. Юные кулинары освоили приготовление неаполитанской пиццы и познакомились с техниками кулинарной акробатики.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.