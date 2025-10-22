Ричмонд
Праздник непослушания: напивший молодой омич катался по городу на машине родителей

Пойманный полицией подросток не имел прав и был пьян, тем самым создавая реальную угрозу ДТП на омских дорогах.

Источник: Комсомольская правда

На улице Олимпийской автоинспекторы остановили вчера, 21 октября, автомобиль «Тойота Королла» для проверки документов. За рулем находится 17-летний омич, не имеющий права управления автомобилем и с признаками алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал «Омская полиция».

В ходе расследования вопиющего нарушения молодым омичем правил ПДД, выяснилось, что машину юноша взял без разрешения родителей, воспользовавшись их отъездом, а старшая сестра, на попечение которой он был оставлен, не уследила за братом. Теперь шустрого юношу привлекут к административной ответственности с назначением штрафа в размере 45 тысяч рублей. А автомобиль подождет родителей сорванца на специализированной стоянке.