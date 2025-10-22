В Екатеринбурге заметили раритетный спорткар BMW за 25 миллионов рублей

В Екатеринбурге заметили раритетный спорткар BMW 850i Koenig Specials. Таких автомобилей всего 12 в мире. Об этом сообщили в группе «Привет Был Замечен Екатеринбург» во «ВКонтакте». Последний раз такой экземпляр выставляли на сайте по продаже авто в 2024 году. Спорткар из Москвы оценили в 25 миллионов рублей. Сейчас этой модели в продаже нет.
Машина уникальна тем, что кузов BMW 850i почти полностью переделали в немецком тюнинг-ателье Koenig. У спорткара изменили капот, расширили колесные арки, добавили аэродинамический обвес с массивным антикрылом. Все это было сделано для того, чтобы визуально машина стала похожа на Ferrari F40.
Спорткар получил модифицированный баварский двигатель V12. В зависимости от степени вмешательства, машины обладают мощностью от 400 до 510 лошадиных сил.
Напомним, что в июне 2025 года на улицах Екатеринбурга заметили уникальный спорткар BMW i8. Таких автомобилей в мире всего 20 тысяч. Стоимость модели начинается от 10 миллионов рублей.