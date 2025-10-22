В Екатеринбурге заметили раритетный спорткар BMW за 25 миллионов рублей

В Екатеринбурге заметили раритетный спорткар BMW 850i Koenig Specials. Таких автомобилей всего 12 в мире. Об этом сообщили в группе «Привет Был Замечен Екатеринбург» во «ВКонтакте». Последний раз такой экземпляр выставляли на сайте по продаже авто в 2024 году. Спорткар из Москвы оценили в 25 миллионов рублей. Сейчас этой модели в продаже нет.