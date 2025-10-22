Студенты тверского колледжа приступили к практике в «Верхневолжском АТП»

Во время практики студенты изучат устройство автобусов, эксплуатируемых на предприятии, ознакомятся с правилами ремонта и технического обслуживания транспортных средств, получат навыки по составлению графиков работы водителей и организации движения автобусов на городских и пригородных маршрутах. Также они научатся оформлять путевые листы, пользоваться спутниковой навигацией, проверять автобусы и документы перед выпуском транспортных средств на линию и многое другое. Стажировка на предприятии будет длиться семь недель.