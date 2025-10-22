Студенты тверского колледжа приступили к практике в «Верхневолжском АТП»

Практику в «Верхневолжском АТП» начали проходить студенты Тверского колледжа транспорта и сервиса в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Во время практики студенты изучат устройство автобусов, эксплуатируемых на предприятии, ознакомятся с правилами ремонта и технического обслуживания транспортных средств, получат навыки по составлению графиков работы водителей и организации движения автобусов на городских и пригородных маршрутах. Также они научатся оформлять путевые листы, пользоваться спутниковой навигацией, проверять автобусы и документы перед выпуском транспортных средств на линию и многое другое. Стажировка на предприятии будет длиться семь недель.
Помимо практической подготовки молодых кадров, для транспортной отрасли «Верхневолжское АТП» проводит профориентационную деятельность. Студенты Тверского колледжа транспорта и сервиса и школьники регулярно посещают экскурсии по предприятию. С начала года 180 ребят познакомились с работой «Верхневолжского АТП», узнали о транспортных профессиях и увидели, как функционируют различные отделы крупной транспортной организации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.