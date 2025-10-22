Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Состоит из 200 частей, потребуется две тонны краски, работают альпинисты». Инженер сказал про капремонт главного монумента «Мужество» в Брестской крепости

Капремонт монумента «Мужество» в Брестской крепости потребует две тонны краски.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщил ведущий инженер мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Сергей Крук. Подробности пишет БелТА.

В мемориальном комплексе по проекту Союзного государства ведутся работы, связанные с реставрацией и музеефикацией. Одно из мероприятий — капитальный ремонт монумента «Мужество». Он начался в середине лета 2025 года. Главный момент был воздвигнут в 1968 — 1971 годы. Он представляет из себя сложное архитектурное сооружение как внутри, так и снаружи. Его размер составляет 30 на 54 метра. Состоит монумент примерно из 200 частей.

Ведущий инженер обращает внимание, что перед тем, как поступить к работы, проводилось обследование, при котором выявили дефекты и нюансы. Он уточнил, что ремонт плановый и 20 лет делалось примерно то же самое.

Сергей Крук отметил, что на объекте работают промышленные альпинисты. Основная высота, на которой проводятся работы, — 24 — 26 метров. Часть специалистов работает на конструкции монумента, часть — внизу и внутри.

— Идут работы по нанесению специального защитного состава, который одновременно заделает все микротрещины и создаст цельную тонкую оболочку, чтобы была возможность приступить к следующему этапу — окрасочным работам, — пояснил инженер.

Специалист добавил, что до этого провели очистку поверхности, выявили дефекты, и обработали биозащитой. Он заметил: специалисты, работающие внутри монумента, занимаются усилением, а также подготовкой металлического каркаса.

— Например, для восстановления внешнего вида «Мужества» потребуется ориентировочно 2 тонны специальной краски. При благоприятных погодных условиях все работы планируется завершить в ноябре, — уточнил Сергей Крук.

Кстати, Брестская крепость может быть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше