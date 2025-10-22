«Состоит из 200 частей, потребуется две тонны краски, работают альпинисты». Инженер сказал про капремонт главного монумента «Мужество» в Брестской крепости

В мемориальном комплексе по проекту Союзного государства ведутся работы, связанные с реставрацией и музеефикацией. Одно из мероприятий — капитальный ремонт монумента «Мужество». Он начался в середине лета 2025 года. Главный момент был воздвигнут в 1968 — 1971 годы. Он представляет из себя сложное архитектурное сооружение как внутри, так и снаружи. Его размер составляет 30 на 54 метра. Состоит монумент примерно из 200 частей.