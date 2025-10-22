«Состоит из 200 частей, потребуется две тонны краски, работают альпинисты». Инженер сказал про капремонт главного монумента «Мужество» в Брестской крепости

Об этом сообщил ведущий инженер мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Сергей Крук. Подробности пишет БелТА.
В мемориальном комплексе по проекту Союзного государства ведутся работы, связанные с реставрацией и музеефикацией. Одно из мероприятий — капитальный ремонт монумента «Мужество». Он начался в середине лета 2025 года. Главный момент был воздвигнут в 1968 — 1971 годы. Он представляет из себя сложное архитектурное сооружение как внутри, так и снаружи. Его размер составляет 30 на 54 метра. Состоит монумент примерно из 200 частей.
Ведущий инженер обращает внимание, что перед тем, как поступить к работы, проводилось обследование, при котором выявили дефекты и нюансы. Он уточнил, что ремонт плановый и 20 лет делалось примерно то же самое.
Сергей Крук отметил, что на объекте работают промышленные альпинисты. Основная высота, на которой проводятся работы, — 24 — 26 метров. Часть специалистов работает на конструкции монумента, часть — внизу и внутри.
— Идут работы по нанесению специального защитного состава, который одновременно заделает все микротрещины и создаст цельную тонкую оболочку, чтобы была возможность приступить к следующему этапу — окрасочным работам, — пояснил инженер.
Специалист добавил, что до этого провели очистку поверхности, выявили дефекты, и обработали биозащитой. Он заметил: специалисты, работающие внутри монумента, занимаются усилением, а также подготовкой металлического каркаса.
— Например, для восстановления внешнего вида «Мужества» потребуется ориентировочно 2 тонны специальной краски. При благоприятных погодных условиях все работы планируется завершить в ноябре, — уточнил Сергей Крук.
Кстати, Брестская крепость может быть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.