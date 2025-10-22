Прокуратура добилась ликвидации свалки в Чкаловском округе

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в границах сельского поселения Пурех длительное время незаконно скапливались бытовые отходы. Образовавшаяся свалка представляла угрозу для состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия местных жителей. В связи с выявленными нарушениями надзорный орган направил в суд исковое заявление к органу местного самоуправления с требованием устранить несанкционированное размещение мусора. Суд удовлетворил требования прокуратуры. В результате земельный участок был очищен и приведен в надлежащее санитарное состояние.