Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура добилась ликвидации свалки в Чкаловском округе

Прокуратура Чкаловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Источник: прокуратура Нижегородской области

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в границах сельского поселения Пурех длительное время незаконно скапливались бытовые отходы. Образовавшаяся свалка представляла угрозу для состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия местных жителей. В связи с выявленными нарушениями надзорный орган направил в суд исковое заявление к органу местного самоуправления с требованием устранить несанкционированное размещение мусора. Суд удовлетворил требования прокуратуры. В результате земельный участок был очищен и приведен в надлежащее санитарное состояние.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде у Мызинского моста нашли свалку медицинских документов.