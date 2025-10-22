Жильцы волгоградского экс-общежития спят в дождевиках из-за текущей крыши

Ранее стало известно: в последние дни июля Госжилинспекция обратилась с иском в суд, требуя аннулировать лицензию УК ООО «Парадигма» на обслуживание жилых домов. Причина в том, что из реестра лицензий были исключены данные о 14-ти МКД в связи с тем, что обслуживающая организация не раз привлекалась к административной ответственности за то, что не допускала к проведению проверок представителей ГЖИ.