Жильцы волгоградского экс-общежития спят в дождевиках из-за текущей крыши

Жители бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской на улице Чебышева, 36, в Советском районе Волгограда вынуждены спать в дождевиках и ставить в комнатах тазики из-за текущей крыши.
Такая ситуация в здании не первый год. По данным облпрокуратуры, в аварийном состоянии здесь с 2015 года находятся не только кровля, но и все коммуникации.
В 2023-м активисты регионального «Народного фронта» заслушали главного инженера УК «Парадигма». Тот заявил — проблема в стиральных машинках, которые жильцы установили в умывальных комнатах. «Фронтовики» возразили: но не на крыше же!
И вот с наступлением осени в здании снова протекает кровля.
Объяснения регионального фонда капремонта публикует v102.ru. Здесь подтверждают: ответственность подрядчика по договорам подряда на капитальный ремонт застрахована. В случае повреждения имущества жильцов, ущерб им возместит страховая компания. Жителям предстоит собрать пакет документов.
Пока же гастарбайтеры, которых нанял подрядчик, закрывают крышу полиэтиленовой пленкой.
Ранее стало известно: в последние дни июля Госжилинспекция обратилась с иском в суд, требуя аннулировать лицензию УК ООО «Парадигма» на обслуживание жилых домов. Причина в том, что из реестра лицензий были исключены данные о 14-ти МКД в связи с тем, что обслуживающая организация не раз привлекалась к административной ответственности за то, что не допускала к проведению проверок представителей ГЖИ.
Не спешат ее представители и отвечать на вопросы собственников жилья. Это подтвердил Госжилинспекции житель одного из домов, которые обслуживает компания.
У «Парадигмы» свои претензии: здесь пытаются выяснить в фонде капремонта, почему в 2025 году так и не были начаты ремонтные работы. Крайними тем временем остаются жители.
Ранее ГЖИ назначила 36,8 млн рублей штрафов волгоградским УК и «ресурсникам».
