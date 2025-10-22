Александра Васильева задержали на границе США

Ранее Александр Васильев заявил, что не намерен возвращаться в Россию, которую покинул после начала спецоперации. По сообщениям СМИ, ему предлагали приехать в РФ на ивент за 15 миллионов рублей, однако он отказался. Васильев также рассказал, что не боится одиночества из-за отсутствия детей. По его словам, много лет назад заключил фиктивный брак с француженкой Анной Мишлин Жан Бодимон.