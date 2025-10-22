Писательница из Башкирии выиграла в лотерею миллион

«Я выбирала билеты левой рукой и загадывала, чтобы случилось чудо. Я верю в приметы, со мной случаются вещие сны — так, например, было перед получением литературной премии, — поделилась победительница. — Во время просмотра розыгрыша я не успевала отметить числа в своих билетах и начала думать, что мне не везет. И тут я вдруг вспомнила, как однажды в торговом центре выиграла в магазинную лотерею. Это воспоминание вернуло мне ощущение моей удачи. И вскоре я узнала, что выиграла».