Писательница из Башкирии выиграла в лотерею миллион

Как рассказала победительница, в один день в разных точках она купила 13 билетов, это ее любимое число. Один из них оказался выигрышным. У уфимки был даже свой особый ритуал на удачу.
«Я выбирала билеты левой рукой и загадывала, чтобы случилось чудо. Я верю в приметы, со мной случаются вещие сны — так, например, было перед получением литературной премии, — поделилась победительница. — Во время просмотра розыгрыша я не успевала отметить числа в своих билетах и начала думать, что мне не везет. И тут я вдруг вспомнила, как однажды в торговом центре выиграла в магазинную лотерею. Это воспоминание вернуло мне ощущение моей удачи. И вскоре я узнала, что выиграла».
Призовые деньги Фирдауса Наилевна потратила на путешествия по Башкирии. Писательница объездила все популярные уголки республики, позволяя себе останавливаться в хороших отелях и кемпингах. Часть выигрыша потратила на издание своей книги, а также обновила гардероб.
