Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писательница из Башкирии выиграла в лотерею миллион

Башкирская писательница журналистка и филолог Фирдауса Хазипова выиграла миллион. Об этом сообщает пресс-служба компании-распространителя всероссийских государственных лотерей.

Источник: Башинформ

Как рассказала победительница, в один день в разных точках она купила 13 билетов, это ее любимое число. Один из них оказался выигрышным. У уфимки был даже свой особый ритуал на удачу.

«Я выбирала билеты левой рукой и загадывала, чтобы случилось чудо. Я верю в приметы, со мной случаются вещие сны — так, например, было перед получением литературной премии, — поделилась победительница. — Во время просмотра розыгрыша я не успевала отметить числа в своих билетах и начала думать, что мне не везет. И тут я вдруг вспомнила, как однажды в торговом центре выиграла в магазинную лотерею. Это воспоминание вернуло мне ощущение моей удачи. И вскоре я узнала, что выиграла».

Призовые деньги Фирдауса Наилевна потратила на путешествия по Башкирии. Писательница объездила все популярные уголки республики, позволяя себе останавливаться в хороших отелях и кемпингах. Часть выигрыша потратила на издание своей книги, а также обновила гардероб.

Ранее «Башинформ» писал о том, что водитель из Башкирии в канун дня рождения выиграл 1,5 млн рублей.