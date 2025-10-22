Волгоградцы 22 октября остались без интернета

Волгоградцы утром 22 октября снова потеряли мобильный интернет. Даже после сообщений об отмене беспилотной опасности связь у людей не появилась, и, выходя из дома или офиса, горожане оказываются в цифровом вакууме. Хотя телефон и показывает полную шкалу приема и значок LTE, ни один сайт не открывается. Отправлять сообщения у волгоградцев получается только в MAX, но в него пока перешли далеко не все россияне.