Волгоградцы 22 октября остались без интернета

Волгоградцы утром 22 октября снова потеряли мобильный интернет. Даже после сообщений об отмене беспилотной опасности связь у людей не появилась, и, выходя из дома или офиса, горожане оказываются в цифровом вакууме. Хотя телефон и показывает полную шкалу приема и значок LTE, ни один сайт не открывается. Отправлять сообщения у волгоградцев получается только в MAX, но в него пока перешли далеко не все россияне.
Продолжается нестабильная работа Telegram, который плохо соединяется даже через Wi-Fi. Хотя многих ситуация с отсутствием интернета печалит, волгоградцы уже научились держать в кошельке наличку, заранее строить маршрут, договорились о вариантах связи с детьми. Напомним, накануне волгоградский губернатор провел совместное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии региона, на котором обсуждали дополнительные меры безопасности и защиты объектов инфраструктуры и предприятий от террористических атак.