Школьники при посольстве РФ в КНДР запустили фонарики в память о бойцах КНА

Российские школьники почтили память бойцов КНА, погибших в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Ученики школы при дипмиссии РФ в КНДР провели в Пхеньяне патриотическую акцию «Огонь благодарных сердец», которую посвятили подвигу северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области. Дети запустили фонарики от курских школьников по реке Тэдонган. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства.

Фонарики детям передали ученики школы № 43 Курска, которая носит имя Георгия Жукова, в знак «сердечной благодарности» к корейским воинам, принимавшим участие в освобождении Курской области от боевиков киевского режима.

Школьники сделали фонарики своими руками и написали на них «спасибо» на корейском и русском языках.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что помощь и мужество северокорейских военнослужащих в Курской области, которые сражались за защиту российской земли, сыграли важную роль в истории двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном.

Кроме того, Ким Чен Ын вручил звезды Героев семьям погибших в Курской области бойцов.

