Школьники при посольстве РФ в КНДР запустили фонарики в память о бойцах КНА

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что помощь и мужество северокорейских военнослужащих в Курской области, которые сражались за защиту российской земли, сыграли важную роль в истории двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном.