15-летняя казахстанка родила от 71-летнего родственника: стало известно о шокирующем бездействии

«При этом, когда девочка родила в Астане, больница сообщила в полицию города, Департамент полиции Астаны зарегистрировал факт в КУИ (книга учета информации. — Прим. ред.) и передал по территориальности в Туркестанскую область. Однако отдел полиции Келесского района области списал его в номенклатурное дело. По данному факту МВД и прокуратура области проводят проверку», — сообщила детский омбудсмен.