Как казахстанцы будут отдыхать в ноябре

Последний осенний месяц не принесёт дополнительных выходных — никаких официальных праздников в ноябре не запланировано. Казахстанцы будут отдыхать только по субботам и воскресеньям, а значит, никаких переносов и длинных уик-эндов впереди не ожидается.
Тем, кто работает по пятидневному графику, предстоит двадцать рабочих дней и десять выходных. Для тех, у кого шестидневная неделя, ноябрь окажется более насыщенным — 25 рабочих и всего 5 выходных дней.
Несмотря на отсутствие общенациональных праздников, месяц изобилует профессиональными датами, каждая из которых — хороший повод для поздравлений.
Так, 5 ноября в стране отмечают День внешней разведки, 8 ноября — День работников статистики. Десятое число сразу объединяет два профессиональных праздника: День специалистов по цифровизации и IT-технологиям и День бухгалтеров и аудиторов. Через несколько дней, 15 ноября, поздравления принимают представители финансовой сферы.
Кроме того, третья суббота месяца традиционно посвящена бурильщикам, а третье воскресенье — труженикам аграрного, пищевого и перерабатывающего секторов. Завершает профессиональные даты ноября День работников антикоррупционной службы, который отмечается 18 числа.
Таким образом, ноябрь обещает быть безмятежным и трудовым: длинных выходных не будет, но поводов для поздравлений — предостаточно.