Челябинский космонавт Олег Платонов заснял ярчайшую комету с борта МКС

Челябинский космонавт Олег Платонов показал самую яркую комету с борта МКС. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Олег Платонов показал кадры с кометой C/2025 А6 (Леммон), которая пролетела над ночной стороной Земли.
«Её характерное зелёное свечение и вытянутый пылевой хвост ярко выделяются на фоне звёздного неба», — отметил космонавт, охарактеризовав явление уникальным событием.
«Эта комета возвращается во внутренние области Солнечной системы впервые за более чем 1 300 лет. Её орбитальный период — около 1 350 лет, и такое сближение с Землёй не повторится в обозримом будущем», — подчеркнул Платонов.