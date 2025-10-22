В Омске стартовал прием заявок на гранты «Газпром нефти»

Победителей назовут в марте 2026 года, а авторы лучших инициатив получат до 1 миллиона рублей на их реализацию. В 2025 году при поддержке Омского НПЗ уже реализуются 12 грантовых проектов-победителей. Среди них — озеленение сквера в Нефтяниках, создание аудиогида для троллейбусного маршрута № 4 и фестиваль адаптивной физкультуры, направленный на инклюзивное развитие. Программа «Родные города» действует в восьми регионах России, в том числе и в Омской области, реализуется в рамках национальных проектов РФ. Подать заявку можно на официальной платформе программы до 26 ноября 2025 года.