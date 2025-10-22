В Омске стартовал прием заявок на гранты «Газпром нефти»

В Омской области дан старт отборочному этапу грантового конкурса «Газпром нефти» «Родные города». В рамках проекта социальных инвестиций некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные граждане могут рассказать о своей инициативе и получить до 1 млн рублей на его реализацию. До 26 ноября на цифровой платформе программы можно подать заявку на финансирование проектов, направленных на улучшение жизни в регионе.
«Мы предоставляем гранты не столько проектам, сколько людям, которые хотят улучшать жизнь вокруг и знают, как это делать. Мы даем им возможность развиваться, обучаем проектному управлению, объединяем в сообщество социальных инвесторов, которые вкладывают свою энергию и ответственность. Нам важно не только помочь реализовать идею, но и сопровождать ее до устойчивого результата», — подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Главное условие — проект должен приносить реальную пользу местному сообществу и соответствовать одному из пяти направлений: культура, спорт, экология, образование или благоустройство городской среды. За годы действия программы в регионе реализовано более 100 социальных инициатив.
«Активные омичи получают реальную возможность воплотить свои идеи в жизнь благодаря поддержке Омского НПЗ. Более 100 городских проектов были реализованы с помощью грантов. Их результатом стали новые арт-пространства, туристические аудиогиды, спортивные фестивали и инклюзивные мероприятия. И что особенно ценно — каждый из этих проектов был создан с большой любовью к родному региону», — прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Для повышения шансов на успех организаторы предлагают экспертную поддержку: специалисты помогут сформулировать идею, оценить ее актуальность и правильно оформить заявку. При отборе будут учитываться как общественная значимость проекта, так и опыт заявителя. Конкурс, который предприятие курирует с 2013 года, стал важным инструментом для поддержки лучших городских инициатив.
«За годы поддержки грантового конкурса, который ОНПЗ курирует с 2013 года, мы помогли реализовать более 100 общественных инициатив. Эти проекты важны не только своей практической пользой. Они объединяют активных горожан для обмена опытом и служат источником вдохновения для новых идей», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Победителей назовут в марте 2026 года, а авторы лучших инициатив получат до 1 миллиона рублей на их реализацию. В 2025 году при поддержке Омского НПЗ уже реализуются 12 грантовых проектов-победителей. Среди них — озеленение сквера в Нефтяниках, создание аудиогида для троллейбусного маршрута № 4 и фестиваль адаптивной физкультуры, направленный на инклюзивное развитие. Программа «Родные города» действует в восьми регионах России, в том числе и в Омской области, реализуется в рамках национальных проектов РФ. Подать заявку можно на официальной платформе программы до 26 ноября 2025 года.