Борьба за ребенка: пропавшая в Артеме девочка прибыла в СКР вместе с матерью

PrimaMedia, 22 октября. Семилетняя воспитанница реабилитационного центра в Артёме, пропавшая 6 октября, была забрана из учреждения собственной матерью. В связи с исчезновением ребенка следственные органы возбудили уголовное дело и объявили его в розыск. Ситуация разрешилась 22 октября, когда женщина самостоятельно явилась вместе с дочерью в здание следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю во Владивостоке. Допрос матери, в ходе которого решалась дальнейшая судьба ребенка, продлился около пяти часов, сообщила корр. ИА PrimaMedia.
Как пояснила мама девочки Маргарита А., уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство», поскольку ребенок считался пропавшим без вести.
«Нужно было показать ребенка, что он живой, и дело закрыли», — отметила Маргарита.
По словам женщины, семилетнюю девочку поместили в детский реабилитационный центр, и Маргарита А. не виделась с ней на протяжении девяти месяцев.
«Мой ребенок пробыл там уже девять месяцев, и никто не мог сказать, до какого числа это продлится. Тогда я пошла и просто забрала ее. Я не крала своего ребенка и не собиралась нарушать закон», — сообщила Маргарита А..
По словам Маргариты, она обратилась с обращениями в различные инстанции, но ожидаемого результата ее обращения не принесли. Тогда женщина решилась на отчаянный шаг — забрать дочь из учреждения. Также Маргарита подала заявление с требованием выделить в отдельное производство рассмотрение ее жалобы на порядок изъятия у нее ребенка и теперь ожидает соответствующей проверки и принятия процессуальных решений.
Судьба ребенка.
По словам матери, в отношении ее самой теперь планируется ограничение в родительских правах. После завершения допроса девочку направили на медицинское обследование. В ближайшее время матери с дочерью предстоит посетить органы опеки Надеждинского района.
«Согласно исковому заявлению, мы предполагаем, что ребенка мы отвезем к бабушке с дедушкой, чтобы решить все проблемы. Я надеюсь, что вопрос уладится, и она останется у родных — то есть в детский реабилитационный центр ее больше не заберут», — поделилась Маргарита А.
Причины, по которым ее могут ограничить в родительских правах, женщине до сих пор неизвестны. Теперь ее ждет сложный процесс борьбы за право воспитывать собственную дочь.
Напомним, в понедельник, 6 октября, из реабилитационного центра города Артема самовольно отлучилась семилетняя воспитанница. Установлено, что девочку забрала мать. По факту ухода ребёнка из центра следственными органами СКР по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с пропавшей в Артеме первоклассницей. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении отчима малолетней. По данным ведомства, мать девочки самовольно забрала ребёнка из реабилитационного центра, при этом не поставила в известность администрацию учреждения. По данному факту органами СКР по Приморскому краю было организовано проведение доследственной проверки.