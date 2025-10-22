Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Екатеринбургом водитель «Лады» вылетел на встречку и устроил массовое ДТП. Фото

В Ревде (Свердловская область) по дороге в Среднеуральский медеплавильный завод в результате выезда водителя Lada на встречку случилось ДТП с четырьмя машинами. Пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции региона.

В Ревде (Свердловская область) по дороге в Среднеуральский медеплавильный завод в результате выезда водителя Lada на встречку случилось ДТП с четырьмя машинами. Пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Читать далее.