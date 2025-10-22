Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Геленджика не доступен для взлета и посадки

В Геленджике аэропорт приостановил работу. Авиагавань временно не принимает воздушные рейсы. Об этом сообщает Росавиация. Решение об ограничениях было принято ради безопансости полетов.

В Геленджике аэропорт приостановил работу. Авиагавань временно не принимает воздушные рейсы. Об этом сообщает Росавиация. Решение об ограничениях было принято ради безопансости полетов.

Читать далее.