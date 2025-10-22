Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкент продолжает удивлять: на улицах столицы заметили «живой шлагбаум»

Vaib.uz (Узбекистан. 22 октября). Сегодня в социальных сетях появилось видео, которое немало удивило (или повеселило) жителей Ташкента. На кадрах — женщина, стоящая в странной позе прямо на оживлённом перекрёстке, спиной к машинам и с сигаретой в руке. Она спокойно курит, полностью перекрывая проезд автомобилям, несмотря на сигнал водителей и их попытки проехать.

Пользователи разделились на два лагеря. Одни предполагают, что таким образом женщина мстит водителям за то, что те не пропускали пешеходов. Дескать, стоит, не даёт проехать — учит культуре на дороге. Другие уверены, что столь неадекватное поведение может быть следствием употребления синтетических наркотиков («солей»), что в последнее время стало, к сожалению, не редкостью.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали этот инцидент. Неизвестно, была ли женщина задержана и получила ли она какое-то наказание.

Это видео в очередной раз показывает: у городской жизни свои странности и риски — иногда даже обычный перекрёсток может стать ареной неожиданного «шоу».