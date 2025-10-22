Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП под Богдановичем

По данным ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля Renault Duster при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным Geely MK. В результате ДТП погиб 46-летний водитель Geely, он умер от травм до прибытия медиков.