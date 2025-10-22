Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП под Богдановичем

Смертельная дорожная авария случилась ранним утром 22 октября на 12-м километре автодороги Богданович — Сухой Лог.
В больницу доставили пассажира Renault — 48-летнюю женщину.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
На 12-м километре автодороги Богданович — Сухой Лог погиб 46-летний водитель Geely MK.
Смертельная дорожная авария случилась ранним утром 22 октября на 12-м километре автодороги Богданович — Сухой Лог.
В больницу доставили пассажира Renault — 48-летнюю женщину.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.