Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП под Богдановичем

На 12-м километре автодороги Богданович — Сухой Лог погиб 46-летний водитель Geely MK.

Источник: Соцсети

Смертельная дорожная авария случилась ранним утром 22 октября на 12-м километре автодороги Богданович — Сухой Лог.

По данным ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля Renault Duster при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным Geely MK. В результате ДТП погиб 46-летний водитель Geely, он умер от травм до прибытия медиков.

В больницу доставили пассажира Renault — 48-летнюю женщину.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.