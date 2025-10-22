Врач Тяжельников рассказал о пользе употребления кефира в сезон ОРВИ

— При этом достаточно всего одной порции в день, например, стакан кефира перед сном или баночка йогурта за завтраком. Главное, чтобы это действительно помогало иммунитету, нужно ввести употребление таких продуктов в рацион на постоянной основе, — заявил Тяжельников в беседе с агентством городских новостей «Москва».