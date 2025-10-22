Ричмонд
Можно ли заработать 30 тыс. тенге за смену в такси Алматы

Работа в алматинском такси — это не просто способ подзаработать. Это ежедневная борьба с пробками, непредсказуемыми заказами и приложением, которое не всегда показывает перекрытые улицы и заторы.

Источник: Курсив

Водитель Юсуф поделился в «Блоге таксиста», сколько реально можно заработать за день, если выйти на линию по тарифу «Бизнес».

Начало дня: идеальный рейтинг, но «пустые» заказы.

Юсуф выходит на линию в 13:40 в районе Айнабулака. Водитель имеет высший статус в системе: рейтинг 5.0, «Платина», и приоритет 107. Для увеличения числа заказов у него подключены тарифы «Электро», «Комфорт Плюс» и «Бизнес». Однако даже с такими показателями заказы не приходят.

«Ничего так и не прилетело», — сетует он.

После болезни Юсуф сбился с привычного графика, а впереди — платеж по кредиту. Его цель на день проста: заработать 33 000 тенге «чистыми».

Первая половина дня: стабильные короткие заказы.

День Юсуфа начинается не с самых дорогих, но частых поездок, принесших ему: 2 350 тг, 1 300 тг (отмененная), 1 500 тг, 2 000 тг (с чаевыми) и 2 870 тг за 7 км в пробке. К 17:00 касса уже радует — около 20 000 тг за первые 3,5 часа. Юсуф отмечает, что в субботу он заработал 37 000 тг, а вот воскресенье «провалилось» из-за марафона и перекрытых дорог.

Час пик: пробки превращают прибыль в убытки.

С наступлением вечера ситуация резко меняется. Район Горного Гиганта «стоит», аль-Фараби перекрыта. Навигатор не показывает ограничений, и водитель тратит драгоценное время, кружась по тупикам.

«Вчера дорога была открыта, сегодня — перекрыто. Навигатор не показывает», — раздраженно комментирует Юсуф.

Один заказ — 7 км за 1 час и всего 3 700 тг. При этом бизнес-тариф не поддерживает коэффициенты, поэтому стоять в пробках становится попросту невыгодно.

Комфорт Плюс против Бизнеса: кто зарабатывает больше.

Юсуф приводит наглядное сравнение двух заказов:

Комфорт Плюс, аэропорт: 17 км, 26 мин, 3 170 тг (с коэффициентом) Бизнес, ЖК Райымбек: 11 км, 18 мин, 3 030 тг.

Несмотря на меньшую дистанцию и время, доход почти одинаковый. Но с коэффициентом «Комфорт Плюс» в итоге выгоднее, резюмирует автор влога.

Итоги дня: план выполнен, но с трудом.

Юсуф провел на линии 8 часов, проехал 130 км и израсходовал один заряд электромобиля.

Финансовый результат дня:

Первая половина — около 20 000 тг Вторая — с трудом «довел» до 30 000 тг.

Средний заработок составил 4 000 тг в час, что на 20−30% ниже летнего уровня (5 000 — 6 000 тг/час).

«Можно было бы и лучше, если бы не было пробок», — признается он.

Ранее Курсив Авто рассказывал о казахстанском автоблогере, который успел пригнать Leopard 3 из Китая своим ходом. О том, какие улицы частично перекрыли в Алматы до 31 октября, можно узнать здесь.