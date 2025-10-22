Можно ли заработать 30 тыс. тенге за смену в такси Алматы

День Юсуфа начинается не с самых дорогих, но частых поездок, принесших ему: 2 350 тг, 1 300 тг (отмененная), 1 500 тг, 2 000 тг (с чаевыми) и 2 870 тг за 7 км в пробке. К 17:00 касса уже радует — около 20 000 тг за первые 3,5 часа. Юсуф отмечает, что в субботу он заработал 37 000 тг, а вот воскресенье «провалилось» из-за марафона и перекрытых дорог.