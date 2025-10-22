Ричмонд
Перепалка подростков и мужчины в Магнитогорске закончилась стрельбой. Фото

В городе Магнитогорске Челябинской области перепалка подростков и мужчины закончилась стрельбой. Об этом сообщили пострадавшие в социальной сети. Полиция начала проверку по данному факту.

