Казахстанцу придется вернуть перечисленные на его счет 1,2 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в Байконурский городской суд с иском к ответчику о взыскании суммы неосновательного обогащения. Согласно материалам дела, неизвестное лицо связалось с истцом, сообщив, что срок действия ее абонентского номера истек. Получив от нее по телефону секретный код, мошенник перевел деньги с ее депозитного счета на другой счет. Эти средства были переведены на банковский счет ответчика.
«Ответчиком не было предпринято никаких действий по возврату полученной суммы, что свидетельствует о том, что ответчик знал о неправомерности своих действий», — отметили в суде. Решением суда иск о взыскании суммы неосновательного обогащения был удовлетворен. С ответчика взыскано 1 230 000 тенге неосновательного обогащения, 120 000 тенге расходов на оплату представителя и 12 300 тенге государственной пошлины.