Двое жителей Приморья получили государственную награду за воспитание детей

По указу президента России Владимира Путина двое жителей Приморского края были награждены медалью Ордена «Родительская слава». Этой почетной государственной награды удостоились Егор Дорохов из Дальнегорска и Екатерина Романова.
Орден «Родительская слава» вручают родителям и усыновителям за большие заслуги в укреплении семьи и достойное воспитание четырех и более детей. Важным условием является социально ответственный пример семьи и всестороннее развитие подрастающего поколения.
Егор Дорохов, являющийся священником, награжден за создание образцовой многодетной семьи и воспитание четверых детей. Он активно участвует в общественной жизни города, проводит патриотическую работу с молодежью и прививает детям высокие нравственные принципы. Супруга Егора, Екатерина, уделяет большое внимание физическому развитию детей. Все их дети занимаются спортом, интересуются историей России и участвуют в школьной жизни.
Награждение подчеркивает высокий статус многодетных семей и признает их вклад в будущее страны. Ранее заслуги приморцев также отмечались другими государственными наградами, включая медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока».