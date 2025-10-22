Двое жителей Приморья получили государственную награду за воспитание детей

Егор Дорохов, являющийся священником, награжден за создание образцовой многодетной семьи и воспитание четверых детей. Он активно участвует в общественной жизни города, проводит патриотическую работу с молодежью и прививает детям высокие нравственные принципы. Супруга Егора, Екатерина, уделяет большое внимание физическому развитию детей. Все их дети занимаются спортом, интересуются историей России и участвуют в школьной жизни.