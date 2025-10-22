Ричмонд
Пешеходный переход на улице Русской во Владивостоке перенесли

Это связано с реконструкцией участка и изменением расположения остановки.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 22 октября. Работы по переносу регулируемого пешеходного перехода на улице Русской во Владивостоке. Ранее он находился у дома 48/1, рядом с магазином «Меркурий», сообщил МКУ «Центр организации дорожного движения».

Теперь перейти дорогу можно чуть дальше — в районе дома 54.

«В соответствии с проектом реконструкции участка, остановочный пункт “Русская улица” также будет перенесён к новому расположению перехода», — сообщил МКУ «Центр организации дорожного движения».

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на изменённом участке.