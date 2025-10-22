Ричмонд
Минтранс заявил, что 338 автомобилей такси изъяты в Беларуси

Минтранс: 338 автомобилей такси были изъяты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Подробности рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В ведомстве обратили внимание, что в Беларуси с 1 ноября 2024 года по результатам контрольных мероприятий сотрудники Транспортной инспекции изъяли 338 легковых автомобилей, которые использовались как такси и не были включены в реестр сведений о транспортных средствах (автобусах, легковых авто, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах. В Минтрансе напомнили: диспетчер такси может передавать заказы лишь тем перевозчикам, данные о которых есть в реестре.

Тем временем Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками.

Кстати, ГАИ хочет ввести автобусы с большей вместимостью вместо небольших маршруток в Беларуси: «Уже будет не 17 мест, а, например, от 25».

А еще Транспортная инспекция назвала самые частые нарушения автоперевозчиков Беларуси.