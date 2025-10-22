Минтранс заявил, что 338 автомобилей такси изъяты в Беларуси

В ведомстве обратили внимание, что в Беларуси с 1 ноября 2024 года по результатам контрольных мероприятий сотрудники Транспортной инспекции изъяли 338 легковых автомобилей, которые использовались как такси и не были включены в реестр сведений о транспортных средствах (автобусах, легковых авто, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах. В Минтрансе напомнили: диспетчер такси может передавать заказы лишь тем перевозчикам, данные о которых есть в реестре.