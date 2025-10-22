Омичи дышали избыточным сероводородом, оксидом и диоксидом азота

«В утреннее время 21 октября в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха организован выезд передвижной экологической лаборатории для проведения замеров качества атмосферного воздуха в Кировском административном округе города Омска. По адресу улица Дианова, 32, были зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в 1,12 раза (0,009 мг/м3), оксиду азота в 1,4 раза (0,56 мг/м3), диоксиду азота в 1,45 раза (0,29 мг/м3); на автоматизированном посту наблюдений в Ленинском округе (ул. К. Заслонова, д. 1) зафиксировано превышение ПДК по РМ2,5 в 1,09 раза (0,174 мг/м3)», — говорится в телеграм-канале «Чистый воздух. Омск».